Polizei Mettmann

POL-ME: Trickbetrüger an der Haustür erbeuten Schmuck und Bargeld - 2605024

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Langenfeld (ots)

Am Mittwoch, 6. Mai 2026 verschaffte sich ein falscher Handwerker Zugang zu einer Wohnung einer 87-Jährigen in Langenfeld und stahl Bargeld und Goldschmuck. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 14 Uhr klingelte ein Mann an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in Langenfeld. Er täuschte der 87-jährigen Bewohnerin vor, dass er aufgrund eines Rohrbruchs im Haus die Wasserrohre prüfen müsse und verschaffte sich so Zugang zu den Wohnräumen. Nachdem der Mann die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte die Seniorin fest, dass eine Geldkassette mit Schmuck und Bargeld aus dem Wohnzimmer gestohlen worden war.

Die 87-Jährige alarmierte folgerichtig die Polizei. Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Verfahren ein.

Die Polizei möchte den aktuellen Vorfall zum Anlass nehmen, um eindringlich vor den unterschiedlichen Betrugsmaschen zu warnen und rät:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus - egal unter welchem Vorwand. Mitarbeitende der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern sowie Handwerkerinnen und Handwerker kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis - doch Vorsicht: auch dieser kann gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Freundinnen, Freunden oder Verwandten oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt, der vorgibt, in Ihre Wohnung zu wollen.

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