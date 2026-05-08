PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mettmann

POL-ME: Trickbetrüger an der Haustür erbeuten Schmuck und Bargeld - 2605024

POL-ME: Trickbetrüger an der Haustür erbeuten Schmuck und Bargeld - 2605024
  • Bild-Infos
  • Download

Langenfeld (ots)

Am Mittwoch, 6. Mai 2026 verschaffte sich ein falscher Handwerker Zugang zu einer Wohnung einer 87-Jährigen in Langenfeld und stahl Bargeld und Goldschmuck. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 14 Uhr klingelte ein Mann an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in Langenfeld. Er täuschte der 87-jährigen Bewohnerin vor, dass er aufgrund eines Rohrbruchs im Haus die Wasserrohre prüfen müsse und verschaffte sich so Zugang zu den Wohnräumen. Nachdem der Mann die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte die Seniorin fest, dass eine Geldkassette mit Schmuck und Bargeld aus dem Wohnzimmer gestohlen worden war.

Die 87-Jährige alarmierte folgerichtig die Polizei. Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Verfahren ein.

Die Polizei möchte den aktuellen Vorfall zum Anlass nehmen, um eindringlich vor den unterschiedlichen Betrugsmaschen zu warnen und rät:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus - egal unter welchem Vorwand. Mitarbeitende der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern sowie Handwerkerinnen und Handwerker kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis - doch Vorsicht: auch dieser kann gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Freundinnen, Freunden oder Verwandten oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt, der vorgibt, in Ihre Wohnung zu wollen.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren