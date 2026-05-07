Polizei Mettmann

POL-ME: Aufgefundenes Pedelec rechtmäßigem Besitzer zugeordnet - 2605023

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Ratingen (ots)

Wie in einer eigenen Pressemitteilung bereits berichtet (siehe unsere OTS-Meldung 2605012 unter folgendem Link https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6268226), hatten Einsatzkräfte der Polizei Ratingen am Montag, 27. April 2026, dank eines aufmerksamen Zeugen ein zuvor augenscheinlich gestohlenes Pedelec sicherstellen können.

--- Update ---

Da das sichergestellte Pedelec zunächst keinem rechtmäßigen Eigentümer oder einer Eigentümerin zugeordnet werden konnte, veröffentlichte die Polizei ein Foto des sichergestellten Pedelecs, verbunden mit einem Aufruf zur Suche nach dem rechtmäßigen Besitzer. Nur einen Tag später meldete sich ein 21-jähriger Ratinger bei der Polizeiwache Ratingen.

Er gab an, dass ihm das Rad vor seiner Wohnanschrift an der Schmiedestraße gestohlen worden war. Nachdem er einen Eigentumsnachweis zu dem Pedelec erbracht hatte, konnte es ihm am gestrigen Mittwoch, 6. Mai 2026, wieder ausgehändigt werden.

Die Ermittlungen zu dem mutmaßlichen Dieb, einem polizeilich mehrfach in Erscheinung getretenen 37-jährigen Rumänen ohne festen Wohnsitz in Deutschland, dauern an.

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