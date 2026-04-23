PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Körperverletzung in Celle

Celle (ots)

Gestern Nachmittag ist es im Bereich der Fritz-Grashoff-Gasse in Celle zu einer Körperverletzung gekommen. Dabei wurde eine Zwölfjährige verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war diese gegen 16:30 Uhr gemeinsam mit zwei Freundinnen im Bereich des Schlossplatzes in Celle unterwegs. Hier geriet sie mit zwei anderen Mädchen in Streit. In der Nähe der öffentlichen Toilette in der Fritz-Grashoff-Gasse schlug eine der beiden unbekannten Mädchen die Zwölfjährige ins Gesicht. Das 12-jährige Mädchen wurde im Gesicht und an den Fingern verletzt. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten. Die weiteren Ermittlungen zum Tathergang und zu den beiden Tatverdächtigen dauern derzeit noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 23.04.2026 – 13:32

    POL-CE: Zeugen zur Verkehrsunfallflucht gesucht

    Wathlingen (ots) - In der vergangenen Nacht ist es in Wathlingen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang Unbekannter vermutlich gegen 01:30 Uhr mit seinem PKW die Eicklinger Straße aus dem Ortskern kommend in Richtung Eicklingen. In Höhe der Hausnummer 2 kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und fuhr in den Vorgarten. Hier beschädigte es einige Pflanzen und einen ...

    mehr
  • 23.04.2026 – 12:34

    POL-CE: Zeugen zu Straßenverkehrsgefährdung gesucht

    Gockenholz (ots) - Am Montag, den 20.04.2026 ist es auf der K 76 gegen 13:18 Uhr zu einer Straßenverkehrsgefährdung gekommen. Ein 48-Jähriger befuhr mit seinem VW die K 76 aus Gockenholz kommend in Richtung Alvern. Auf der Gegenfahrbahn fuhr ein LKW, der plötzlich von einem anderen Fahrzeug überholt wurde. Der VW-Fahrer musste eine Gefahrenbremsung durchführen, ...

    mehr
  • 23.04.2026 – 12:18

    POL-CE: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Wietze (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Wietze ist gestern ein Radfahrer leicht verletzt worden. Ein 90-Jähriger befuhr gegen 11 Uhr die Steinförder Straße und wollte mit seinem Ford in Höhe der Hausnummer 3 auf einen Parkplatz abbiegen. Hierbei übersah er einen 21-jährigen Radfahrer, der in der gleichen Richtung auf dem Radweg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer leicht verletzt worden ist. Es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren