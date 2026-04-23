Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Körperverletzung in Celle

Celle (ots)

Gestern Nachmittag ist es im Bereich der Fritz-Grashoff-Gasse in Celle zu einer Körperverletzung gekommen. Dabei wurde eine Zwölfjährige verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war diese gegen 16:30 Uhr gemeinsam mit zwei Freundinnen im Bereich des Schlossplatzes in Celle unterwegs. Hier geriet sie mit zwei anderen Mädchen in Streit. In der Nähe der öffentlichen Toilette in der Fritz-Grashoff-Gasse schlug eine der beiden unbekannten Mädchen die Zwölfjährige ins Gesicht. Das 12-jährige Mädchen wurde im Gesicht und an den Fingern verletzt. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten. Die weiteren Ermittlungen zum Tathergang und zu den beiden Tatverdächtigen dauern derzeit noch an.

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