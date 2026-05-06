Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2605021

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Ratingen / Erkrath / Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Ratingen ---

Am Mittwochvormittag, 6. Mai 2026, wurde ein 17-jähriger Radfahrer von einem Auto erfasst und leicht verletzt. Der Fahrer oder die Fahrerin flüchtete anschließend von der Unfallörtlichkeit.

Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand befuhr der 17-Jährige gegen 9:20 Uhr die Berliner Straße. Als er die Einmündung zur Brandenburger Straße überqueren wollte, wurde er von einem Auto erfasst, das von der Berliner Straße in die Brandenburger Straße abbiegen wollte. Der Fahrer oder die Fahrerin missachtete den vorfahrtberechtigten Radfahrer und stieß gegen dessen Rad. Der 17-Jährige kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich der Verursacher oder die Verursacherin von der Unfallörtlichkeit.

Zu dem grauen Auto sowie dem Fahrer oder der Fahrerin liegen keine weiteren Angaben vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

--- Erkrath ---

Am Donnerstag, 30. April 2026, wurde in Erkrath-Unterfeldhaus ein Skoda Fabia beschädigt. Der blaue Skoda wurde gegen 17:40 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Neuenhausplatz geparkt. Um 18:20 Uhr kehrte die Nutzerin zum Abstellort zurück und stellte einen frischen Unfallschaden hinten rechts fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf circa 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

In der Zeit von Samstagabend, 2. Mai 2026, bis Sonntagabend, 3. Mai 2026, wurde an der Charlottenburger Straße in Monheim am Rhein ein Suzuki Splash beschädigt. Der weiße Kombi wurde unbeschädigt am Samstagabend, gegen 23:30 Uhr, in Höhe der Hausnummer 18 abgestellt. Am Sonntagabend, gegen 19 Uhr, stellten die Nutzer einen frischen Unfallschaden am Außenspiegel der Beifahrerseite fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

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