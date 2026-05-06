Polizei Mettmann

POL-ME: Falscher Bankmitarbeiter betrügt 48-Jährigen - 2605019

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Mettmann (ots)

Am Montag, 4. Mai 2026, wurde ein 48-Jähriger Mettmanner Opfer eines Telefonbetrügers. Der Anrufer hatte sich als Bankmitarbeiter ausgegeben und den Mann um einen mittleren vierstelligen Betrag betrogen. Die Polizei ermittelt und möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um erneut eindringlich vor den Maschen der Betrügerinnen und Betrüger zu warnen.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 17 Uhr erhielt ein 48-Jähriger einen Anruf eines Mannes, der sich als Mitarbeiter seiner Hausbank ausgab. Der Anrufer täuschte vor, dass es zu ungewöhnlichen Kontobewegungen gekommen sei und brachte den Mettmanner dazu, einen vierstelligen Betrag auf ein fremdes Konto zu überweisen.

Erst im Anschluss erkannte der 48-Jährige den Betrug und alarmierte folgerichtig die Polizei, die ein Verfahren einleitete.

Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen und nimmt den aktuellen Vorfall zum Anlass, um vor den meist professionell agierenden Betrügerinnen und Betrügern sowohl am Telefon als auch an der Haustür zu warnen.

Die Polizei rät:

Seien Sie skeptisch, wenn Sie Anrufe oder Nachrichten von unbekannten Nummern erhalten, in denen Sie nach Bankdaten, Geld oder Schmuck gefragt werden. Legen Sie einfach auf und machen Sie keine Angaben zu Ihren persönlichen Daten oder Ihrem Vermögen! Geben Sie unter keinen Umständen Ihre Bankdaten oder auch Ihre Giro- oder Debitkarte an Dritte heraus. Rufen Sie die echte Polizei in einem eigenständigen Telefonat von Ihrem Festnetztelefon unter der 110 an!

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