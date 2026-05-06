Polizei Mettmann

POL-ME: 90-Jährige durch falsche Handwerker betrogen - 2605018

Bild-Infos

Download

Haan (ots)

Am Dienstagnachmittag, 5. Mai 2026, verschafften sich falsche Handwerker Zugang zu einer Wohnung einer 90-Jährigen in Haan und stahlen Bargeld und Goldschmuck. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 15:45 Uhr klingelte ein Mann an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses an der Sauerbruchstraße. Er täuschte der 90-jährigen Bewohnerin vor, dass er aufgrund eines Rohrbruchs im Haus die Wasserrohre prüfen müsse. Er verschaffte sich so Zugang zu den Wohnräumen und begab sich ins Badezimmer. Nach wenigen Minuten verließ er die Wohnung und die 90-Jährige stellte fest, dass in der Zwischenzeit eine weitere unbekannte Person die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht und Bargeld sowie Goldschmuck gestohlen hatte.

Die Seniorin alarmierte folgerichtig die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die flüchtigen Diebe im Umfeld nicht mehr angetroffen werden.

Der falsche Wasserwerker kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 25 bis 30 Jahre alt - circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß - blonde Haare - kurzer blonder Bart - europäisches Erscheinungsbild - bekleidet mit blauer Arbeitskleidung

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt:

Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen an der Sauerbruchstraße gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

Die Polizei möchte den aktuellen Vorfall zum Anlass nehmen, um eindringlich vor den unterschiedlichen Betrugsmaschen zu warnen und rät:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus - egal unter welchem Vorwand. Mitarbeitende der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern sowie Handwerkerinnen und Handwerker kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis - doch Vorsicht: auch dieser kann gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Freundinnen, Freunden oder Verwandten oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt, der vorgibt, in Ihre Wohnung zu wollen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell