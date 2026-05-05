Polizei Mettmann

POL-ME: Mülltonne durch Brand beschädigt - Polizei bittet um Hinweise - 2605014

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Erkrath (ots)

Am Montagnachmittag, 4. Mai 2026, wurde eine Papiermülltonne in Erkrath-Hochdahl durch einen Brand stark beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 16:40 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zur Haaner Straße in Höhe der Hausnummer 6 gerufen. Dort brannte eine Papiermülltonne, die in einem abgetrennten Bereich neben anderen Mülltonnen vor dem Mehrfamilienhaus stand. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass der Plastikcontainer fast vollständig beschädigt wurde.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

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