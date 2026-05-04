Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2605011

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Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Zeit vom 30. April 2026 bis zum 3. Mai 2026 brachen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Zweifamilienhaus an der Röntgenstraße in Velbert-Birth ein. Sie durchsuchten dieses nach Wertgegenständen und flohen anschließend unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

In der Zeit vom 26. April 2026 bis zum 30. April 2026 kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung an der Straße Bleicherhof in Ratingen. Die unbekannten Täterinnen oder Täter durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen und flohen anschließend unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

In der Zeit vom 1. Mai 2026 bis zum 3. Mai 2026 brachen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Einfamilienhaus an der Gottfried-Keller-Straße in Erkrath-Unterfeldhaus ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck und Bargeld. Anschließend flohen sie unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In der Nacht auf Mittwoch, 29 April 2026, brachen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter in eine Sporthalle einer Schule an der Straße "Auf dem Sändchen" in Langenfeld ein. Sie schlugen die Glasscheibe einer Tür ein und gelangten so in die Turnhalle. In einer Küche versuchten die Einbrecherinnen oder Einbrecher einen in der Wand befestigten Möbeltresor zu stehlen, was jedoch misslang. Es enstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren hundert Euro.

In der Zeit vom 1. Mai 2026 bis zum 2. Mai 2026 drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam in einen Kiosk auf einem Sportplatz an der Jahnstraße ein. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen schlugen sie ein Fenster ein und gelangten so in den Verkaufsraum. Hier verwüsteten sie die Inneneinrichtung, so dass ein geschätzter Schaden von mehreren hundert Euro entstand.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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