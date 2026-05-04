Polizei Mettmann

POL-ME: Mülltonne in Brand gesetzt - Polizei bittet um Hinweise - 2605008

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Heiligenhaus (ots)

Am späten Freitagabend, 1. Mai 2026, wurde ein Müllcontainer in Heiligenhaus in Brand gesetzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 22:20 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes einer Kommunalen Unterbringungseinrichtung (KUE) an der Straße Südring einen Brandausbruch an einem an der rückwärtigen Gebäudeseite abgestellten Müllcontainer. Dank seines sofortigen Eingreifens konnte das Feuer gelöscht und weiterer Schaden verhindert werden.

Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr übernahmen die Nachlöscharbeiten.

Erste Ermittlungen der Polizei ergaben den Verdacht, dass das Feuer vorsätzlich herbeigeführt wurde. Die Polizistinnen und Polizisten stellten Brandbeschleuniger sicher und leiteten ein entsprechendes Verfahren ein.

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und fragt: Wer hat am späten Freitagabend verdächtige Beobachtungen im betreffenden Bereich gemacht oder kann sonstige Angaben zum Brandgeschehen tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen.

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