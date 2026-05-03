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POL-ME: Verschlag mit mehreren Mülltonnen brannte: Polizei ermittelt - 2605006

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Ratingen (ots)

In Ratingen hat in der Nacht auf Freitag (1. Mai 2026) ein Verschlag mit mehreren Mülltonnen gebrannt. Die Feuerwehr konnte durch ihr schnelles Eingreifen verhindern, dass der Brand auf ein benachbartes Mehrfamilienhaus übergriff. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und bittet hierbei um Hinweise von Zeuginnen oder Zeugen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 3:10 Uhr stellte ein Anwohner fest, dass mehrere Mülltonnen in einem Verschlag vor dem Mehrfamilienhaus an der Stendaler Straße 2 brannten. Zudem drohte der Brand auf das Haus überzugreifen. Der Mann alarmierte daraufhin die Feuerwehr, die schnell vor Ort war und Schlimmeres verhindern konnte. Insgesamt brannten jedoch 10 Mülltonnen aus, zudem wurden auch zwei Bäume durch den Brand beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Die ebenfalls alarmierte Polizei nahm vor Ort Ermittlungen zur Brandursache auf. Diese ist derzeit jedoch noch unklar, auch eine Brandlegung kann aktuell nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei fahndete im Umfeld nach verdächtigen Personen, konnte jedoch keine antreffen.

Daher fragt die Polizei:

Wer kann Angaben zum Brand an der Stendaler Straße tätigen oder hat zur angegebenen Zeit verdächtige Personen im Umfeld des Hauses wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter der Rufnummer 02102 9981-6210 entgegen.

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