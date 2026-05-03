POL-ME: Zusammenstoß zwischen Auto- und Rennradfahrer: 72-Jähriger schwer verletzt - 2605005
Heiligenhaus (ots)
In Heiligenhaus ist am Samstag (2. Mai 2026) ein 72 Jahre alter Rennradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.
Folgendes war nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen geschehen:
Gegen 15:30 Uhr war der Mülheimer mit seinem Rennrad über die Abtskücher Straße in Richtung Velbert gefahren. Als er auf Höhe der Hausnummer 57 nach links abbiegen wollte, wurde er von einem 54 Jahre alten Autofahrer aus Velbert überholt.
Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Rennradfahrer, wodurch der 72-Jährige zu Boden fiel und schwer am Arm verletzt wurde.
Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die ebenfalls alarmierte Polizei nahm vor Ort die weiteren Unfallermittlungen auf.
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