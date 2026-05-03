Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei registriert zwei Autodiebstähle - 2605003

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Hilden / Ratingen (ots)

In Hilden haben bislang noch unbekannte Täter in der Nacht auf Freitag (1. Mai 2026) einen weißen Toyota C-HR entwendet.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte die Halterin des Fahrzeugs mit Kreis Mettmanner Kennzeichen ihren Wagen am Donnerstagabend (30. April 2026) gegen 21:30 Uhr auf Höhe der Hausnummer 5 der Reisholzstraße abgestellt.

Als sie am nächsten Morgen gegen 6 Uhr zu ihrem Wagen ging, stand dieser nicht mehr an Ort und Stelle. Anschließend alarmierte die Frau die Polizei.

Auch in Ratingen registrierte die Polizei am Freitag (1. Mai 2026) einen Fahrzeugdiebstahl. Hier hatten bislang noch unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen schwarzen VW Multivan (Bulli) aus dem Jahr 2019 (ebenfalls mit Kreis Mettmanner Kennzeichen) gestohlen, welcher auf Höhe der Hausnummer 9a am Mintarder Weg abgestellt war.

Die Polizei hat beide Autos zur internationalen Fahndung ausgeschrieben und fragt:

Wer kann Angaben zum derzeitigen Standort der Autos tätigen? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden unter der Rufnummer 02103 898-6410 sowie die Polizei in Ratingen unter der Rufnummer 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

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