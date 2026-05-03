Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei fasst Exhibitionisten auf Spielplatz - 2605002

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Erkrath (ots)

In Erkrath hat die Polizei am Freitag (1. Mai 2026) einen 48-jährigen Mann festgenommen, der sich in Scham verletzender Weise auf einem Kinderspielplatz gezeigt hatte.

Folgendes war geschehen:

Gegen 10:15 Uhr wurde die Polizei zu einem Kinderspielplatz an der Straße "Am Stadtpark" in Erkrath gerufen, weil dort im Bereich der Rutsche ein Mann sexuelle Handlungen an sich vorgenommen hatte.

Als die Polizei vor Ort eintraf, stellten sie den Mann und nahmen ihn fest. Bei ihm handelte es sich um einen 48 Jahre alten Italiener aus Wuppertal. Er wurde vorübergehend zur Polizeiwache gebracht, wo ein entsprechendes Verfahren gegen ihn eingeleitet wurde.

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