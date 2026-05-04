Polizei Mettmann

POL-ME: Vermisste 15-Jährige wohlbehalten angetroffen - 2605007

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Hilden (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann in einer Pressemitteilung (ots-Nummer 2604099) berichtet hatte, hatten Einsatzkräfte seit Montagmorgen, 27. April 2026, nach der aus einer Wohngruppe vermissten 15-Jährigen gesucht.

Mit großer Erleichterung konnte die Polizei nun ihre Suchmaßnahmen abschließen, nachdem die Jugendliche selbständig in ihre Wohngruppe zurückgekehrt war.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann hat die ursprüngliche Pressemitteilung aus ihrem Presseportal entfernt und bittet darum, das Foto der als vermisst gemeldeten 15-Jährigen aus Datenschutzgründen nicht weiter zu verwenden.

Gleichzeitig bedankt sich die Polizei bei allen, die sich an der Suche nach der Vermissten beteiligt haben.

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