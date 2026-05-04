POL-ME: Vermisste 15-Jährige wohlbehalten angetroffen - 2605007
Hilden (ots)
Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann in einer Pressemitteilung (ots-Nummer 2604099) berichtet hatte, hatten Einsatzkräfte seit Montagmorgen, 27. April 2026, nach der aus einer Wohngruppe vermissten 15-Jährigen gesucht.
Mit großer Erleichterung konnte die Polizei nun ihre Suchmaßnahmen abschließen, nachdem die Jugendliche selbständig in ihre Wohngruppe zurückgekehrt war.
Die Kreispolizeibehörde Mettmann hat die ursprüngliche Pressemitteilung aus ihrem Presseportal entfernt und bittet darum, das Foto der als vermisst gemeldeten 15-Jährigen aus Datenschutzgründen nicht weiter zu verwenden.
Gleichzeitig bedankt sich die Polizei bei allen, die sich an der Suche nach der Vermissten beteiligt haben.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
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