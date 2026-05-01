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Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Bad Ems - Größerer Polizeieinsatz in der Malbergstraße

Koblenz (ots)

Derzeit findet in der Malbergstraße in Bad Ems ein größerer Polizeieinsatz statt. Zu den näheren Hintergründen können derzeit allerdings noch keine Angaben gemacht werden. Es besteht keine Gefahr für unbeteiligte Personen.

Wir berichten unaufgefordert nach.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
EPHK Jürgen Fachinger
Telefon: 0261-103-50020
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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