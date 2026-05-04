Polizei Mettmann

POL-ME: Rennradfahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt - 2605010

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Velbert (ots)

Am Sonntag, 3. Mai 2026, verlor eine 60-Jährige auf einem Waldweg in Velbert die Kontrolle über ihr Rennrad. Bei dem anschließenden Sturz wurde sie schwer verletzt.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 15 Uhr befuhr eine 60-jährige Essenerin die Bleibergstraße und erreichte mangels Ortskenntnis anschließend einen Waldweg. An einer Steigung verlor sie die Kontrolle über ihr Rennrad und stürzte.

Schwer verletzt wurde die Frau von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

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