Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2605013

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Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Wülfrath ---

Am Sonntagnachmittag, 3. Mai 2026, wurde eine 8-Jährige auf ihrem Fahrrad von dem Auto einer unbekannten Frau angefahren. Die 8-Jährige befuhr nach eigenen Angaben gegen 16:30 Uhr die Wilhelmstraße in Richtung Ellenbeek. In Höhe der Einmündung zur Danziger Straße wollte sie diese überqueren, als sie von einem schwarzen Auto angefahren wurde. Die Fahrerin des Autos hatte die Absicht gehabt, von der Wilhelmstraße in die Danziger Straße abzubiegen. Hierbei missachtete sie die vorfahrtberechtigte Radfahrerin. Die 8-Jährige verlor die Kontrolle über ihr Rad und wurde leicht verletzt.

Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich die Fahrerin des schwarzen Kleinwagens von der Unfallörtlichkeit.

Alarmierte Rettungskräfte brachten das junge Mädchen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Erste Ermittlungen der Polizistinnen und Polizisten vor Ort ergaben, dass es sich bei dem flüchtigen schwarzen Kleinwagen mit einer Städtekennung für den Kreis Mettmann (ME) um einen "MINI-Cooper" handeln könnte.

Die Fahrerin kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 25 bis 30 Jahre alt - circa 1,65 Meter groß - schlanke Statur - arabisches Erscheinungsbild - trug ein helles Kopftuch und ein schwarzes Gewand

Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Am Montagmorgen, 27. April 2026, befuhr eine 82-jährige Fahrerin eines Opel Corsa gegen 8 Uhr die Straße "Am Strauch" in Hilden. Nach eigenen Angaben stellte die Fahrerin im Anschluss fest, dass sie einen frischen Unfallschaden an der vorderen rechten Stoßstange hatte, der lediglich auf der Straße "Am Strauch" entstanden sein könnte.

Die 82-Jährige wandte sich selbständig an die Polizeiwache Hilden. Ein konkretes Schadenereignis konnte die 82-Jährige jedoch nicht bennenen. Eingesetzte Polizistinnen und Polizisten überprüften die an der Straße "Am Strauch" abgestellten Autos, konnten jedoch keine korrespondierenden Schäden feststellen.

Der Schaden an dem grauen, 20 Jahre alten Opel Corsa wird auf circa 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Im Zeitraum von 15 Uhr am Dienstag (28. April 2026) bis 11 Uhr am Mittwoch (29. April 2026) ist ein grauer Porsche Carrera 911 am Heck beschädigt worden, welcher auf Höhe der Hausnummer 20 am Götscher Weg in Langenfeld geparkt war. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne eine Regulierung des auf rund 5.000 Euro geschätzten Schadens zu ermöglichen.

In der Zeit von Donnerstagabend, 30. April 2026, bis Freitagmittag, 1. Mai 2026, wurde ein an der Katzbergstraße geparkter Ford Focus beschädigt. Der Nutzer des grauen Ford hatte sein Auto, in Richtung Monheim am Rhein gesehen, am rechten Fahrbahnrand über Nacht abgestellt. Als er am Freitagmittag, gegen 12:20 Uhr, zurückkehrte, stellte er frische Lackkratzer an der hinteren linken Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf circa 1.500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Donnerstag (30. April 2026) hat ein Mann auf einem E-Scooter ein Kind angefahren und ist dann von der Unfallstelle in Richtung Brandenburger Allee geflüchtet, ohne seine Personalien anzugeben. Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr auf dem Steglitzer Platz in Monheim am Rhein, als ein vier Jahre altes Kind mit seiner Mutter über den dortigen Gehweg ging und von hinten von einem heranfahrenden E-Scooter-Fahrer umgefahren wurde. Der vierjährige Junge stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt. Der Fahrer des E-Scooters war etwa 1,85 Meter groß, 30 bis 40 Jahre alt und trug eine schwarze Cappy, schwarz-rot-weiße Schuhe sowie ein schwarzes T-Shirt mit weißem Aufdruck auf dem Rücken. Zudem führte er eine blaue Einkaufstüte mit sich.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

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