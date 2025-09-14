PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PB: Vermisste 28-Jährige aus Düsseldorf wohlbehalten angetroffen

Bad Lippspringe / Detmold (ots)

(hajoS) Am Sonntagnachmittag erkannte ein Bürger die aus Düsseldorf stammende und als vermisst gemeldete Dame in einer Stadt Ostwestfalens wieder und informierte daraufhin die Polizei in Paderborn. Erst am vergangenen Freitag wurde die Dame von ihrer Mutter als vermisst gemeldet, nachdem diese sich in Detmold von ihr getrennt und später nicht wie verabredet wieder bei ihr im Hotel in Bad Lippspringe eingefunden hatte. Sofort eingesetzte Polizeibeamte trafen die aus Düsseldorf stammende Vermisste ca. 15 Minuten nach Eingang der Meldung des Zeugen vor Ort an. Sowohl der 28-Jährigen, als auch ihrem Hund ging es gut und beide waren wohlauf. Über die Umstände ihres Weggangs machte die Düsseldorferin keine Angaben.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

