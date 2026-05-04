Polizei Mettmann

POL-ME: Pedelec sichergestellt - Besitzer gesucht - 2605012

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Ratingen (ots)

Bereits am Montag, 27. März 2026, stellten Polizistinnen und Polizisten in Ratingen dank eines aufmerksamen Zeugen ein hochwertiges Pedelec sicher, das nach ersten Erkenntnissen aus einem Diebstahl stammen könnte. Die Polizei ermittelt und sucht den Besitzer oder die Besitzerin.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 17:20 Uhr beobachtete ein 18-Jähriger einen Mann, der ein verschlossenes Pedelec auf der Schmiedestraße hinter sich herzog. Er alarmierte folgerichtig die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte floh der Mann in Richtung Mettmanner Straße und ließ das Pedelec zurück.

Die Polizistinnen und Polizisten stellten das grün lackierte Pedelec der Marke "Prophete" zur Eigentumssicherung sicher.

Der flüchtige Mann, der das Pedelec an der Schmiedestraße zurückgelassen hatte, konnte noch am gleichen Tag im Rahmen eines späteren Einsatzes angetroffen und identifiziert werden. Es handelt sich um einen mehrfach in Erscheinung getretenen 37-jährigen Rumänen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls gegen ihn ein.

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und bittet bei der Suche nach dem rechtmäßigen Eigentümer oder der Eigentümerin des Pedelecs die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zur Herkunft des sichergestellten Pedelecs machen oder hat den Diebstahl beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

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