Polizei Mettmann

POL-ME: 9 Jahre altes Mädchen bei Verkehrsunfall schwer verletzt - 2605016

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Velbert (ots)

In Velbert ist am Dienstag (5. Mai 2026) ein Kind bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 15:55 Uhr war das neun Jahre alte Mädchen gemeinsam mit zwei gleichaltrigen Kindern entlang der Hans-Böckler-Straße gelaufen. Hierbei sollen sie nach aktuellem Ermittlungstand trotz Rotlicht anzeigender Ampel an der Kreuzung mit der Heidestraße über die dortige Fußgängerfurt gerannt sein. Das neunjährige Mädchen stieß hierbei mit dem vorfahrtberechtigten Peugeot 207 einer 86-jährigen Essenerin zusammen, die mit ihrem Auto von der Straße "Am Hardenberger Hof" kommend in Richtung Hans-Böckler-Straße gefahren war und hierbei die Heidestraße überquert hatte.

Unfallzeugen leisteten umgehend Erste Hilfe und alarmierten Rettungskräfte. Diese waren schnell vor Ort und forderten aufgrund der schweren Verletzungen des Kindes auch einen Rettungshubschrauber an - letztlich wurde das Mädchen jedoch in einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Lebensgefahr bestand nach Kenntnis der Polizei keine.

Die 86-Jährige Fahrerin des Peugeot erlitt einen Schock, blieb ansonsten jedoch unverletzt. Die zwei weiteren gleichaltrigen Kinder, die mit der 9-Jährigen die Fahrbahn überquert hatten, blieben ebenfalls unverletzt.

Neben Kräften der Polizei Velbert war auch ein Verkehrsunfallaufnahme-Team des Polizeipräsidiums Wuppertal vor Ort im Einsatz, um bei der Unfallaufnahme zu unterstützen. Zur Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreuzung bis etwa 17:45 Uhr für den Verkehr gesperrt werden.

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