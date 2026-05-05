Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2605015

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Mettmann / Erkrath / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Mettmann ---

Am späten Montagabend, 4. Mai 2026, alarmierte ein aufmerksamer Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Eichendorffstraße in Mettmann die Polizei, nachdem er verdächtige Geräusche aus dem Keller wahrgenommen hatte. Bei einer Nachschau stellte er fest, dass Kellerverschläge aufgebrochen waren. Ein unbekannter Täter floh zeitgleich über einen Verbindungsgang in das angrenzende Nachbarhaus und entkam unerkannt.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung im Umfeld konnten die alarmierten Polizistinnen und Polizisten den Täter nicht mehr antreffen. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass insgesamt fünf Kellerverschläge gewaltsam geöffnet worden waren. Auch eine Tür, die von außen einen direkten Zugang in den Keller ermöglicht, wies Hebelspuren auf. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten entsprechende Verfahren ein.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

In der Zeit vom 30. April 2026 bis zum 4. Mai 2026 brachen bisher unbekannte Einbrecherinnen oder Einbrecher in die Sporthalle einer Grundschule an der Düsselstraße in Erkrath ein. Die Täterinnen oder Täter brachen ein Oberlicht auf dem Dach der Sporthalle auf und gelangten so in das Innere. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen flohen sie anschließend über die Haupteingangstür. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor.

In der Zeit vom 30. April 2026 bis zum 4. Mai 2026 wurde eine Rüttelplatte von einer Baustelle an der Sandheider Straße 50 in Erkrath-Hochdahl gestohlen. Die unbekannten Täterinnen oder Täter entwendeten die mit einer Stahlkette an einem Radlader gesicherte Rüttelplatte auf bisher nicht geklärte Art und Weise. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In der Nacht auf Montag, 4. Mai 2026, brachen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Vereinsheim eines Fußballvereins auf dem Sportplatz an der Hildener Straße in Langenfeld ein. In der Zeit von 20 Uhr bis 6:30 Uhr schlugen die Einbrecherinnen oder Einbrecher ein Glaselement an der Haupteingangstür ein und gelangten so in den Innenraum. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen entwendeten sie eine leere Geldkassette, die im Rahmen der Anzeigenaufnahme vor dem Vereinsheim aufgefunden werden konnte. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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