PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung auf der Stembergstraße in Neheim

Arnsberg (ots)

Am Freitag, den 1. Mai 2026, kam es gegen 19:15 Uhr in der Stembergstraße im Ortsteil Neheim zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach ersten Erkenntnissen wurden ein 60-jähriger Mann und eine 59-jährige Frau von einem Mann angegriffen, der auf sie eingeschlagen und eingetreten habe. Nach Angaben der Geschädigten befuhren die Geschädigten zuvor die Stembergstraße in Richtung Neheim. Kurz vor der Einfahrt zur Straße "Am Sonnenufer" habe der Fahrer ein etwa fünfjähriges Kind bemerkt, das offenbar im Begriff war, auf die Fahrbahn zu laufen. Das Kind habe sich in Begleitung eines weiteren Kindes, einer Frau sowie eines Mannes befunden. Der Fahrer bremste daraufhin sein Fahrzeug ab, bis das Kind aus dem Gefahrenbereich gewesen sei. Als er seine Fahrt fortsetzen wollte, soll der mutmaßliche Vater des Kindes plötzlich auf das Fahrzeug zugestürmt sein. Er schlug mehrfach gegen die Fahrerscheibe, bis diese beschädigt wurde. Anschließend forderte er den Fahrer auf, das Fahrzeug in der Straße "Am Sonnenufer" abzustellen. Dort soll der bislang unbekannte Tatverdächtige die Geschädigten beleidigt und die Fahrertür geöffnet haben. Im weiteren Verlauf habe er dem Fahrer mit dem Schuh ins Gesicht sowie in den Rippenbereich getreten. Danach habe sich der Mann zu Fuß über einen nahegelegenen Fuß- und Radweg in Richtung Hüsten entfernt.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - etwa 1,90 m groß
   - schlanke Statur
   - südländisches Erscheinungsbild
   - kurze schwarze Haare
   - Bart
   - schwarze Kleidung

Die begleitende Frau wird wie folgt beschrieben:

   - weiblich
   - langes weißes Kleid
   - lange Haare
   - weißes Kopftuch

Die Beifahrerin wurde durch Glassplitter im Gesicht verletzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität des Tatverdächtigen geben können, sich bei der Polizeiwache in Arnsberg unter 02932-90200 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 04.05.2026 – 07:31

    POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung vor Kneipe in Meschede

    Meschede (ots) - In den frühen Morgenstunden des 1. Mai 2026 kam es vor einer Kneipe an der Arnsberger Straße in Meschede zu einer gefährlichen Körperverletzung. Gegen 04:00 Uhr wurde ein 37-jähriger Mann aus Meschede im Außenbereich der Lokalität offenbar mit einem Bierglas am Kopf verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. ...

    mehr
  • 03.05.2026 – 07:56

    POL-HSK: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

    Sundern (ots) - Meinkenbracht - Am 01.05.2026, gegen 13 Uhr, kam ein zu dem Zeitpunkt unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der L 519 in Meinkenbracht im Bereich einer Rechtskurve von der Fahrbahn an und kollidierte linksseitig mit einem Zaunpfosten. Der Zaun wurde dabei beschädigt. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Da jedoch sein ...

    mehr
  • 03.05.2026 – 07:42

    POL-HSK: Brand

    Medebach (ots) - Am 02.05.2026, gegen 14:44 Uhr, wurde in der Straße Junkernhof in Medebach beim Abbrennen von Unkraut eine Hecke durch Funkenflug entzündet. Das Feuer breitete sich über eine angrenzende Garage auf den Dachstuhl des Nachbarhauses aus. Das Haus war infolge des Brandes nicht mehr bewohnbar. Es entstand ein fünfstelliger Sachschaden. Keiner der Bewohner wurde bei dem Brand verletzt. Die Kriminalpolizei hat die weitere Bearbeitung übernommen. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren