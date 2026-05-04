Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung auf der Stembergstraße in Neheim

Arnsberg (ots)

Am Freitag, den 1. Mai 2026, kam es gegen 19:15 Uhr in der Stembergstraße im Ortsteil Neheim zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach ersten Erkenntnissen wurden ein 60-jähriger Mann und eine 59-jährige Frau von einem Mann angegriffen, der auf sie eingeschlagen und eingetreten habe. Nach Angaben der Geschädigten befuhren die Geschädigten zuvor die Stembergstraße in Richtung Neheim. Kurz vor der Einfahrt zur Straße "Am Sonnenufer" habe der Fahrer ein etwa fünfjähriges Kind bemerkt, das offenbar im Begriff war, auf die Fahrbahn zu laufen. Das Kind habe sich in Begleitung eines weiteren Kindes, einer Frau sowie eines Mannes befunden. Der Fahrer bremste daraufhin sein Fahrzeug ab, bis das Kind aus dem Gefahrenbereich gewesen sei. Als er seine Fahrt fortsetzen wollte, soll der mutmaßliche Vater des Kindes plötzlich auf das Fahrzeug zugestürmt sein. Er schlug mehrfach gegen die Fahrerscheibe, bis diese beschädigt wurde. Anschließend forderte er den Fahrer auf, das Fahrzeug in der Straße "Am Sonnenufer" abzustellen. Dort soll der bislang unbekannte Tatverdächtige die Geschädigten beleidigt und die Fahrertür geöffnet haben. Im weiteren Verlauf habe er dem Fahrer mit dem Schuh ins Gesicht sowie in den Rippenbereich getreten. Danach habe sich der Mann zu Fuß über einen nahegelegenen Fuß- und Radweg in Richtung Hüsten entfernt.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 1,90 m groß - schlanke Statur - südländisches Erscheinungsbild - kurze schwarze Haare - Bart - schwarze Kleidung

Die begleitende Frau wird wie folgt beschrieben:

- weiblich - langes weißes Kleid - lange Haare - weißes Kopftuch

Die Beifahrerin wurde durch Glassplitter im Gesicht verletzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität des Tatverdächtigen geben können, sich bei der Polizeiwache in Arnsberg unter 02932-90200 zu melden.

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