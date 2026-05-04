Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung vor Kneipe in Meschede

Meschede (ots)

In den frühen Morgenstunden des 1. Mai 2026 kam es vor einer Kneipe an der Arnsberger Straße in Meschede zu einer gefährlichen Körperverletzung. Gegen 04:00 Uhr wurde ein 37-jähriger Mann aus Meschede im Außenbereich der Lokalität offenbar mit einem Bierglas am Kopf verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben einer Zeugin war die Stimmung in der Kneipe zunächst friedlich. Beim Verlassen des Lokals habe ein Mann plötzlich ausgeholt und dem Geschädigten mit einem Bierglas gegen den Kopf geschlagen. In der Folge habe der Verletzte stark geblutet. Der Tatverdächtige konnte im Anschluss ermittelt werden. Es handelt sich um einen 33-Jährigen aus Meschede. Die Ermittlungen dauern an.

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