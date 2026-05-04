PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung vor Kneipe in Meschede

Meschede (ots)

In den frühen Morgenstunden des 1. Mai 2026 kam es vor einer Kneipe an der Arnsberger Straße in Meschede zu einer gefährlichen Körperverletzung. Gegen 04:00 Uhr wurde ein 37-jähriger Mann aus Meschede im Außenbereich der Lokalität offenbar mit einem Bierglas am Kopf verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben einer Zeugin war die Stimmung in der Kneipe zunächst friedlich. Beim Verlassen des Lokals habe ein Mann plötzlich ausgeholt und dem Geschädigten mit einem Bierglas gegen den Kopf geschlagen. In der Folge habe der Verletzte stark geblutet. Der Tatverdächtige konnte im Anschluss ermittelt werden. Es handelt sich um einen 33-Jährigen aus Meschede. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 03.05.2026 – 07:56

    POL-HSK: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

    Sundern (ots) - Meinkenbracht - Am 01.05.2026, gegen 13 Uhr, kam ein zu dem Zeitpunkt unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der L 519 in Meinkenbracht im Bereich einer Rechtskurve von der Fahrbahn an und kollidierte linksseitig mit einem Zaunpfosten. Der Zaun wurde dabei beschädigt. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Da jedoch sein ...

    mehr
  • 03.05.2026 – 07:42

    POL-HSK: Brand

    Medebach (ots) - Am 02.05.2026, gegen 14:44 Uhr, wurde in der Straße Junkernhof in Medebach beim Abbrennen von Unkraut eine Hecke durch Funkenflug entzündet. Das Feuer breitete sich über eine angrenzende Garage auf den Dachstuhl des Nachbarhauses aus. Das Haus war infolge des Brandes nicht mehr bewohnbar. Es entstand ein fünfstelliger Sachschaden. Keiner der Bewohner wurde bei dem Brand verletzt. Die Kriminalpolizei hat die weitere Bearbeitung übernommen. Rückfragen ...

    mehr
  • 02.05.2026 – 08:03

    POL-HSK: Straßenraub in Meschede-Wehrstapel

    Meschede (ots) - Am Freitag, den 01. Mai 2026, wurden ein 24-jähriger Mann und eine 22-jährige Frau aus Meschede gegen 22:45 Uhr auf der Straße "Im Westhof" in Meschede-Wehrstapel Opfer eines Straßenraubes. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten 3 maskierte, männliche Täter dem Mann und der Frau Schusswaffen vor und verlangten ihre mitgeführten Wertgegenstände. Dabei entwendeten die Täter zwei Mobiltelefone, zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren