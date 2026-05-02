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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Straßenraub in Meschede-Wehrstapel

Meschede (ots)

Am Freitag, den 01. Mai 2026, wurden ein 24-jähriger Mann und eine 22-jährige Frau aus Meschede gegen 22:45 Uhr auf der Straße "Im Westhof" in Meschede-Wehrstapel Opfer eines Straßenraubes.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielten 3 maskierte, männliche Täter dem Mann und der Frau Schusswaffen vor und verlangten ihre mitgeführten Wertgegenstände. Dabei entwendeten die Täter zwei Mobiltelefone, zwei Geldbörsen und eine Handtasche. Die Täter flohen fußläufig.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnten keine Personen festgestellt werden, auf die die Beschreibung der Geschädigten zutraf.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den flüchtigen Personen geben können, sich bei der Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 02932-920200 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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