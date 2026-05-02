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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Sundern (ots)

Meinkenbracht - Bei einem Verkehrsunfall auf der K 11 bei Sundern-Meinkenbracht wurde am gestrigen Mittag gegen 12:40 Uhr ein 67jähriger Kradfahrer verletzt. Das Krad kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kam im Bereich des angrenzenden Grabens zum Stehen. Der Kradfahrer aus Rheine wurde schwer verletzt.

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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