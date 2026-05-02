POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Meschede (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der L686 bei Meschede-Frenkhausen wurden gestern Abend gegen 20:40 Uhr zwei Personen verletzt. Das Fahrzeug kam zwischen Herbringhausen und Frenkhausen aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 19jährige Fahrer aus Meschede musste durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Er wurde ...

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