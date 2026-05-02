Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Sundern (ots)
Meinkenbracht - Bei einem Verkehrsunfall auf der K 11 bei Sundern-Meinkenbracht wurde am gestrigen Mittag gegen 12:40 Uhr ein 67jähriger Kradfahrer verletzt. Das Krad kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kam im Bereich des angrenzenden Grabens zum Stehen. Der Kradfahrer aus Rheine wurde schwer verletzt.
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