Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall - Auto überschlägt sich

Meschede (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L686 bei Meschede-Frenkhausen wurden gestern Abend gegen 20:40 Uhr zwei Personen verletzt. Das Fahrzeug kam zwischen Herbringhausen und Frenkhausen aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 19jährige Fahrer aus Meschede musste durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Er wurde leicht verletzt. Beim 19jährigen Beifahrer konnte vor Ort Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Er wurde durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst war auch ein spezielles Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei am Unfallort. Vor Ort ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer vor Fahrtantritt Alkohol getrunken hatte. Daher wurde eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug und der Führerschein des Fahrers wurden sichergestellt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die L686 mehrere Stunden voll gesperrt.

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