Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zusammenstoß zwischen Motorrad und PKW - zwei Verletzte

Eslohe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad auf der L914 zwischen Eslohe-Herhagen und Schmallenberg-Sögtrop sind gestern Nachmittag zwei Personen verletzt worden, eine davon schwer. An der Einmündung L914/K33 übersah nach ersten Ermittlungen ein 19jährige Autofahrer aus Meschede beim Abbiegevorgang in Richtung Herhagen einen vorfahrtberechtigten 61jährigen Motorradfahrer aus Meschede. Es kam zum Zusammenstoß. Während der Autofahrer leicht verletzt wurde, zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Es bestand keine Lebensgefahr. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Autofahrer wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

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