Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Sundern (ots)

Meinkenbracht - Am 01.05.2026, gegen 13 Uhr, kam ein zu dem Zeitpunkt unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der L 519 in Meinkenbracht im Bereich einer Rechtskurve von der Fahrbahn an und kollidierte linksseitig mit einem Zaunpfosten. Der Zaun wurde dabei beschädigt. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Da jedoch sein Krad zurückließ, konnte der Fahrzeugführer ermittelt werden. Bei dem Unfallverursacher handelt es sich um einen 52 Jährigen aus Balve. Dieser konnte in einem örtlichen Krankenhaus angetroffen werden. Bei dem Verkehrsunfall wurde er leicht verletzt.

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