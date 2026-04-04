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FW Lüchow-Dannenberg: +++ Großeinsatz der Feuerwehren in Lüchow-Dannenberg +++ Wohnhaus aus Holz brennt am Gründonnerstag vollständig aus +++

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Lüchow-Dannenberg (ots)

Zu einem Gebäudebrand im Küstener Ortsteil Süthen kam es in den Mittagsstunden am Gründonnerstag. Mehrere Ortsfeuerwehren wurden alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt konnten die Einstzkräfte war eine deutliche Rauchentwicklung erkennen. Unmittelbar nach dem Eintreffen gingen mehrere Trupps unter Atemschutz zum Innenangriff vor. Dieser musste jedoch aufgrund der nachlassenden Stabilität des Gebäudes abgebrochen werden.

Daraufhin wurde ein massiver Außenangriff mit mehreren Strahlrohren eingeleitet. Auch eine Drehleiter kam zum Einsatz. Aufgrund des hohen Bedarfs an Atemschutzgeräteträgern erfolgte eine Nachalarmierung weiterer Kräfte.

Während der Löscharbeiten stürzten große Teile des Daches ein. Um versteckte Brandnester unter der Dachhaut effektiv bekämpfen zu können, wurden Teile des Daches mit Äxten geöffnet. Im weiteren Verlauf wurde das Brandobjekt mit einem Schaumteppich abgedeckt und letzte Glutnester abgelöscht. Hierfür mussten Teile der Gebäudewände unter Einsatz von Kettensägen geöffnet werden.

Die Bevölkerung wurde wegen der starken Rauchentwicklung aufgefordert, die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Insgesamt waren rund 90 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie Polizei und Rettungsdienst vor Ort.

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