Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Verkehrsunfallflucht

Kindsbach (ots)

Am Freitag, den 15.04.2026 kam es zwischen 01 Uhr und 10 Uhr in der Kaiserstraße 7 in Kindsbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Vorliegend wurde ein am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellter PKW, schwarzer VW Polo, beim Vorbeifahren touchiert. Hierbei wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Hinweise bzgl. des Unfallgeschehens nehmen die Polizeibeamten der PI Landstuhl unter der Telefonnummer 0631 369 14399 entgegen. |pilan

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