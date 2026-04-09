Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Sieben Stromkästen durch Graffiti beschädigt

Hauptstuhl (ots)

Im Laufe des frühen Morgens vom 09. April, gegen 03 Uhr, besprühten vier schwarzgekleidete Personen insgesamt sieben Stromverteilerkästen der Pfalzwerke mit roter Farbe und weißem Logo. Nach dem Anruf des Zeugen wurden sofort intensive Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Die Täter konnten unerkannt entkommen.

Die Beamten der PI Landstuhl bitten daher um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Dienststelle ist unter der Nummer 0631 369 14399 erreichbar.|PI LAN

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell