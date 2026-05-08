POL-ME: Fahrer war abgelenkt: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden - 2605026
Langenfeld (ots)
In Langenfeld ist am Donnerstag (7. Mai 2026) ein 19-Jähriger mit seinem Auto in das Heck eines Lkw gefahren. Hierbei wurde der junge Mann leicht verletzt, zudem entstand ein recht hoher Sachschaden.
Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war der Langenfelder um kurz nach 7:30 Uhr mit seinem Audi A3 über die Düsseldorfer Straße gefahren. Als er in die Bachstraße abbog, soll ihm dann ein Gegenstand in den Fußraum des Beifahrersitzes gefallen sein. Eigenen Angaben zufolge lehnte sich der 19-Jährige nun während der Fahrt in den Fußraum des Beifahrersitzes, um zu schauen, was dort hineingefallen war. Hierdurch war der Langenfelder abgelenkt und fuhr ungebremst in das Heck eines ihm vorausfahrenden Lkw.
Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich von alarmierten Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Audi entstand ein Totalschaden - das Auto musste abgeschleppt werden. Der Fahrer des Lkw - ein 34 Jahre alter Mann aus Marl - blieb unverletzt. Am Heck seines Lkw entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden.
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