Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Am Samstag vollstreckten Bundespolizisten in Pomellen mehrere Haftbefehle

Pomellen (ots)

Ein 34- jähriger Pole wurde am frühen Nachmittag angehalten und kontrolliert. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg suchte ihn wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. Er sollte eine Geldstrafe in Höhe von 600,00 EUR sowie 81,00 EUR Verfahrenskosten zahlen. Ersatzweise waren 15 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen. Vor Ort erfolgte die Verhaftung und Zuführung zum Bundespolizeirevier in Pomellen. Der Mann konnte die Geldstrafe nicht begleichen, so dass er in die der Justizvollzugsanstalt Neustrelitz eingeliefert werden musste.

Wenig später wurde ein 45- jähriger Pole angehalten und kontrolliert. Gegen ihn lagen gleich mehrere Haftbefehle vor. Die Staatsanwaltschaft Berlin fahndete nach ihm wegen Diebstahl in vier Fällen: 1. Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 2400,00EUR und 81,00EUR Verfahrenskosten oder 80 Tage Ersatzfreiheitsstrafe 2. Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 1092,00EUR und 167,00EUR Verfahrenskosten oder 39 Tage Ersatzfreiheitsstrafe 3. Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 720,00EUR und 998,16EUR Verfahrenskosten oder 48 Tage Ersatzfreiheitsstrafe 4. Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 2100,00EUR und 81,00EUR Verfahrenskosten oder 70 Tage Ersatzfreiheitsstrafe. Der Mann konnte die Geldstrafen von insgesamt 6312,00EUR und 1327,16EUR Verfahrenskosten nicht begleichen und wurde am späten Abend der Justizvollzugsanstalt Neustrelitz zugeführt.

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