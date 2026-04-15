Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Fahndung erfolgreich- Haftbefehle vollstreckt

Pasewalk (ots)

Bundespolizisten vollstreckten gestern Nachmittag zwei Haftbefehle. Ein 22- jähriger Ukrainer wurde am ehemaligen Grenzübergang Linken aus Polen kommend angehalten und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung des Mannes ergab drei Ausschreibungen: 1. zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die Staatsanwaltschaft Dresden wegen Urkundenfälschung. Hier waren eine Geldstrafe in Höhe von 750,00EUR sowie 88,00EUR Verfahrenskosten zu zahlen oder 25 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu vollstrecken. 2. zur Aufenthaltsermittlung durch die Staatsanwaltschaft Leipzig wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis 3. zur Aufenthaltsermittlung durch das Landratsamt Ausländeramt Nordhausen wegen Verstoß gegen das Asylgesetz. Der Mann wurde verhaftet und zur Dienststelle nach Pasewalk verbracht. Die Geldstrafe und Kosten wurden durch Dritte bezahlt. Danach konnte der Ukrainer seine Reise fortsetzen.

Weniger Glück hatte ein 28- jähriger Pole. Er wurde am ehemaligen Grenzübergang Pomellen aus Polen kommend angehalten und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Hof zur Festnahme/Strafvollstreckung wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Mann hatte eine Geldstrafe in Höhe von 650,00EUR sowie Verfahrenskosten in Höhe von 86,99EUR zu zahlen. Das konnte er nicht. Jetzt muss er eine 10- tägige Ersatzfreiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt Neustrelitz absitzen.

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