Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen
BPOLI PW - GdpD POM: Mann mit vier Haftbefehlen
Pasewalk (ots)
Gestern Nachmittag wurde ein 29- jähriger polnischer Staatsangehöriger in Pomellen als Beifahrer in einem Pkw mit polnischer Zulassung angehalten und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab vier Ausschreibungen zur Festnahme / Strafvollstreckung: Die 1. Ausschreibung erfolgte durch die Staatsanwaltschaft Ellwangen wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Laut Vollstreckungshaftbefehl hat der Mann noch eine Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Monaten und Freiheitsstrafe von zwei Monaten zu verbüßen. Anzurechnen waren 2 Wochen wegen erfüllter Bewährungsauflagen. Die 2. Ausschreibung erfolgte durch die Staatsanwaltschaft Ellwangen wegen Trunkenheit im Verkehr. Hier sah der Vollstreckungshaftbefehl noch eine Freiheitsstrafe von 3 Monaten vor. Die 3. Ausschreibung hatte die Staatsanwaltschaft Hamburg wegen Diebstahls veranlasst. Hier waren eine Geldstrafe in Höhe von 800,00 Euro sowie 1243,95 Euro Verfahrenskosten festgelegt oder 80 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu vollstrecken. Die 4. Ausschreibung erfolgte ebenfalls durch die Staatsanwaltschaft Hamburg, auch wegen Diebstahl. In dem Fall betrug die Geldstrafe 800,00 Euro. Zusätzlich waren noch 1033,17 Euro Verfahrenskosten zu zahlen. Die festgelegte Ersatzfreiheitsstrafe betrug 80 Tage. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz eingeliefert.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer
Dienststelle Pomellen
Igor Weber
Telefon: 03 83 54 - 34 97 4 - 100
Mobil: 0172-511 0961
E-Mail: presse.pasewalk@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste
Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt gewährleistet als
Bundesbehörde die Wahrnehmung ihrer
übertragenen Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern
sowie auf Nord- und
Ostsee. Etwa 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter
Polizei- und Verwaltungsbeamte
sowie Angestellte, sorgen auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und
weiterer Rechtsvorschriften
im Rahmen der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung für Sicherheit an
den Grenzen, auf
Bahnanlagen und auf See.
Die nachgeordneten Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel,
Rostock, Stralsund und Pasewalk
sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Rostock und
die Kräfte der Mobilen
Kontroll- und Überwachungseinheit sind 24/7 im Einsatz. Mit den
Bundespolizeiinspektionen See in
Neustadt in Holstein, Warnemünde und Cuxhaven sowie der maritimen
Kriminalitätsbekämpfung im
Direktionsbereich See und einem eigenen Maritimen Schulungs- und
Trainingszentrum, verfügt die
Bundepolizeidirektion Bad Bramstedt bundesweit einzigartig über eine
maritime Einsatzkomponente.
Die Bundespolizei See schützt und überwacht Tag und Nacht die
Seegrenze (EU-Außengrenze),
maritime kritische Infrastruktur, den Seeverkehr auf Nord- und Ostsee
mit modernen und
leistungsfähigen Einsatzschiffen und -booten.
Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie
unter www.bundespolizei.de.
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell