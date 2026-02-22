Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeugführerin nach Ausweichmanöver leicht verletzt

Mittelpöllnitz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Samstag gegen 17:30 Uhr befuhr eine 41-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Ford die Bundesstraße 281 aus Richtung Gera kommend in Fahrtrichtung Triptis. Höhe der Ortslage Porstendorf kreuzten nach Angaben der Fahrzeugführerin plötzlich Rehe die Fahrbahn und sie wich diesen aus. Dabei überfuhr sie jedoch die dortige Verkehrsinsel inklusive deren Beschilderung. Dabei wurde das Fahrzeug im Frontbereich erheblich beschädigt, sodass es nicht mehr fahrbereit war und im Anschluss durch einen Abschleppdienst geborgen werden musste. Die Fahrerin verletzte sich leicht und kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

