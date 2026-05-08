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POL-ME: Pedelec-Fahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt - 2605025

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Langenfeld (ots)

Am Donnerstag, 7. Mai 2026, wurde ein 79-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Alleinunfall in Langenfeld schwer verletzt.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 13:30 Uhr überquerte eine 79-Jährige mit ihrem Pedelec die Fußgängerfurt an der Theodor-Heuss-Straße aus Richtung Lindberghstraße kommend.

Sie hatte die Absicht, den gemeinsamen Geh- und Radweg entlang der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Düsseldorfer Straße im weiteren Verlauf zu befahren. Als sie nach links auf den Geh- und Radweg lenkte, verlor die 79-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Rad und stürzte zu Boden.

Ersthelfer kümmerten sich um die verletzte Pedelec-Fahrerin und alarmierten Rettungskräfte. Die 79-Jährige war so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

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