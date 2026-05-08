Polizei Mettmann

POL-ME: 15-Jährige wohlbehalten angetroffen - 2605029

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Erkrath / Köln (ots)

Wie bereits berichtet, suchte die Polizei in Erkrath und Köln nach einer als vermisst gemeldeten 15 Jahre alten Jugendlichen.

--- Aktuelle Fortschreibung ---

Am Freitagabend (8. Mai 2026) konnte die Suche nach dem Mädchen erfolgreich beendet werden, nachdem die 15-Jährige von Kräften des Polizeipräsidiums Köln in einem Mehrfamilienhaus in Köln wohlbehalten angetroffen werden konnte.

Die Polizei hat die Löschung der Vermisstenfahndung aus ihren Portalen veranlasst und bittet darum, das Foto des Mädchens zum Schutze ihrer Persönlichkeitsrechte nicht weiter für die Berichterstattung zu nutzen.

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