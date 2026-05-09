Polizei Mettmann

POL-ME: Fiat Ducato gestohlen - die Polizei bittet um Hinweise - 2605032

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Hilden (ots)

In der Zeit von Dienstag, 5. Mai 2026, bis Freitag, 8. Mai 2026, wurde ein Fiat Ducato in Hilden gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Der Eigentümer des 14 Jahre alten Van hatte sein Auto am Dienstag, 5. Mai 2026, gegen 16 Uhr an der Heinrich-Hertz-Straße in Höhe der Haunsummer 16 geparkt. Als er am Freitag gegen 16 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte er den Diebstahl seines Wagens fest.

Die Polizei geht zum derzeitigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass der Fiat Ducato mit Kennzeichen aus dem Kreis Mettmann (ME) gestohlen wurde und hat ihn deshalb zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zum derzeitigen Standort des Autos tätigen? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.

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