Polizei Mettmann

POL-ME: Mercedes S400 gestohlen - die Polizei bittet um Hinweise - 2605031

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Hilden (ots)

In der Zeit von Donnerstagabend, 7. Mai 2026, bis Freitagabend, 8. Mai 2026, wurde ein Mercedes S400 in Hilden gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Der Eigentümer des neun Jahre alten Mercedes Benz S400d hatte sein Auto am Donnerstag, 7. Mai 2026, gegen 22 Uhr an der Gustav-Mahler-Straße in Höhe der Haunsummer 2 geparkt. Als er am nächsten Tag gegen 18 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte er den Diebstahl seiner schwarzen Limousine fest.

Die Polizei geht zum derzeitigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass der Wagen mit Kennzeichen aus dem Kreis Mettmann (ME) gestohlen wurde und hat ihn deshalb zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zum derzeitigen Standort des Autos tätigen? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.

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