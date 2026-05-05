Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Leichtkraftrad - eine Person leicht verletzt

Obernkirchen (ots)

(Thi) Am Montagnachmittag, den 04.05.2026, gegen 15:45 Uhr, kam es auf der Landesstraße 442 im Bereich Obernkirchen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Leichtkraftrad.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 86-jähriger Fahrzeugführer aus Bückeburg mit seinem Pkw die L 442 und beabsichtigte, nach links auf die Kreisstraße 10 in Fahrtrichtung Krainhagen abzubiegen. Dabei übersah er eine 17-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades, die die L 442 aus Richtung Obernkirchen kommend in bevorrechtigter Richtung befuhr.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 17-jährige Kradfahrerin wurde hierbei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in das Klinikum Schaumburg nach Vehlen verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro.

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