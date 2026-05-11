POL-ME: 76-jährige Pedelec-Fahrerin schwer verletzt - 2605039
Erkrath (ots)
Am Freitagmittag, 8. Mai 2026, wurden in Erkrath eine 76-jährige und eine 47-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Zusammenstoß zum Teil schwer verletzt.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:
Gegen 13:30 Uhr war die 47-jährige Düsseldorferin mit ihrem Pedelec auf dem Radweg der Kreuzstraße in Richtung Erkrather Straße unterwegs. In Höhe des Friedhofs kam ihr die 76-jährige Pedelec-Fahrerin in einer S-Kurve entgegen. Der beiden stießen zusammen und stürzten.
Die 76-Jährige wurde schwer und die 47-Jährige leicht verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Frauen in ein Krankenhaus.
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