Polizei Mettmann

POL-ME: 76-jährige Pedelec-Fahrerin schwer verletzt - 2605039

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Erkrath (ots)

Am Freitagmittag, 8. Mai 2026, wurden in Erkrath eine 76-jährige und eine 47-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Zusammenstoß zum Teil schwer verletzt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 13:30 Uhr war die 47-jährige Düsseldorferin mit ihrem Pedelec auf dem Radweg der Kreuzstraße in Richtung Erkrather Straße unterwegs. In Höhe des Friedhofs kam ihr die 76-jährige Pedelec-Fahrerin in einer S-Kurve entgegen. Der beiden stießen zusammen und stürzten.

Die 76-Jährige wurde schwer und die 47-Jährige leicht verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Frauen in ein Krankenhaus.

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