Polizei Mettmann

POL-ME: Info-Mobil: "STREIFENwagen" kommt nach Hilden - 2605038

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Hilden (ots)

Gleich an zwei Tagen ist er in der kommenden Woche in Hilden anzutreffen: Der "STREIFENwagen" der Kreispolizeibehörde Mettmann.

Mit dem auffälligen Fahrzeug sind die Polizistinnen des Bezirks- und Schwerpunktdienstes unterwegs und wollen mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, um niedrigschwellig alltägliche Fragen zu beantworten. Ebenso können hilfreiche Präventionstipps gegeben werden.

Am Mittwoch, 20. Mai 2026, ist der "STREIFENwagen" ab 11 Uhr in der Mittelstraße in Höhe Alter Markt anzutreffen.

Polizeihauptkommissarin Birgit Nöcker des Bezirks- und Schwerpunktdienstes Hilden steht gemeinsam mit den ASS!en vom Aktionsbündnis Seniorensicherheit für alle Fragen rund um das Thema Seniorensicherheit zur Verfügung. Ebenso ist Kriminalhauptkommissarin Kristin Schöffel des Kommissariates Kriminalprävention / Opferschutz anwesend.

Am Freitag, 22. Mai 2026, findet man den polizeilichen Hingucker ab 10 Uhr auf dem Warrington Platz.

Auch hier können Sie mit Polizeihauptkommissarin Birgit Nöcker des Bezirks- und Schwerpunktdienstes sowie den ASS!en vom Aktionsbündnis Seniorensicherheit ins Gespräch kommen. Kriminalhauptkommissarin Heike Jung des Kommissariates Kriminalprävention / Opferschutz ist ebenso anwesend wie Polizeihauptkommissarin Simone Hakenberg von der Verkehrsunfallprävention / Opferschutz.

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