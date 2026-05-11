Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2605037

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Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

In der Nacht auf Freitag, 8. Mai 2026, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Bleichstraße in Ratingen. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen in der Zeit von 18:30 Uhr bis 00:15 Uhr gewaltsam durch die Terrassentür in die Wohnräume der Geschädigten ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und flohen anschließend unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

In der Zeit vom 5. Mai 2026 bis zum 10. Mai 2026 kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Bruchhauser Weg in Hilden. Unbekannte Täterinnen oder Täter hebelten die Terrassentür des Hauses auf und gelangten so in die Wohnräume. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und flohen anschließend unerkannt.

Am Samstagnachmittag, 9. Mai 2026, kam es zu einem Einbruch in gleich zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses an der Kirchhofstraße in Hilden. Eine Videokamera zeichnete gegen 16:25 Uhr eine unbekannte Person in der vierten Etage des Hauses auf, die die dort befindlichen zwei Wohnungstüren aufhebelte. Der Einbrecher betrat die jeweiligen Wohnräume und durchsuchte sie augenscheinlich nach Wertgegenständen. Anschließend floh er unerkannt. Der Diebstahl wurde erst am frühen Abend, gegen 19 Uhr, bemerkt. Der Einbrecher kann lediglich mit dunkler Kleidung (schwarze Kappe, grauer Pullover, schwarze Umhängetasche, schwarze Jogginghose und schwarze Schuhe) beschrieben werden.

Am Samstagnachmittag, 9. Mai 2026, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Steinauer Straße in Hilden. Gegen 14:50 Uhr bemerkte die Bewohnerin verdächtige Geräusche aus ihrem Schlafzimmer und traf dort auf zwei junge Männer, die das Fenster aufgehebelt hatten und in die Wohnräume eingedrungen waren. Die Männer flohen unerkannt mitsamt ihrer Tatbeute, einer Schmuckkassette mit Goldschmuck. Nach Zeugenangaben flohen die Einbrecher mit einem dunklen Auto in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

In der Nacht auf Sonntag, 10. Mai 2026, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Autohaus an der Flurstraße in Haan. In der Zeit von 2:40 Uhr bis 3:10 Uhr hebelten bisher unbekannte Einbrecherinnen oder Einbrecher die Haupteingangstür auf und drangen so in die Verkaufsräume ein. Hierbei wurde ein akustischer Alarm ausgelöst. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei durchsuchten mit einem Polizeihund das Gebäude, konnten die Täterinnen oder Täter jedoch nicht mehr antreffen. Die Einsatzkräfte leiteten ein Verfahren ein.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Am Samstag, 9. Mai 2026, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Im Bruchfeld in Langenfeld. Gegen 17:30 Uhr verließ der Besitzer das Haus und bemerkte zwei verdächtige Autos am Fahrbahnrand. Nur kurze Zeit später, gegen 17:45 Uhr, kam sein Sohn heim und stellte fest, dass die Terrassentür aufgehebelt war. Die unbekannten Täterinnen oder Täter hatten sich gewaltsam Zugang zum Einfamlienhaus verschafft. Wertgegenstände wurden nach dem jetzigen Erkenntnisstand nicht entwendet. Bei den verdächtigen Fahrzeugen soll es sich um einen dunklen Transporter sowie einen dunklen Kleinwagen gehandelt haben. In beiden Autos hätten Personen gesessen, die nicht näher beschrieben werden können.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

In der Zeit von Donnerstagabend, 7. Mai 2026, bis Freitagmorgen, 8. Mai 2026, kam es in Monheim am Rhein zu gleich zwei Einbrüchen in Räumlichkeiten einer Arztpraxis an der Krischerstraße in Monheim am Rhein.

In der Zeit von 18:15 Uhr bis 6:45 Uhr hebelten bisher unbekannte Täterinnen oder Täter ein Fenster zu einer Arztpraxis in Höhe der Hausnummer 13 auf und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Anschließend flohen die Einbrecherinnen oder Einbrecher unerkannt in unbekannte Richtung.

Zur gleichen Tatzeit wurde zudem in eine Arztpraxis in Höhe der Hausnummer 58 eingebrochen. Die unbekannten Täterinnen oder Täter schlugen in diesem Fall ein Fenster ein und gelangten so zunächst in das Treppenhaus. Anschließend hebelten sie die Zugangstür in die Praxisräume auf und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Sie flohen unerkannt. In der Zeit von Samstagabend, 9. Mai 2026, bis Montagmorgen, 11. Mai 2026, kam es zu einem Einbruch in einen Baustellencontainer an der Wolfhagener Straße in Monheim am Rhein. Unbekannte Täterinnen oder Täter brachen in der Zeit von 18 Uhr am Samstagabend bis 6:45 Uhr am Montagmorgen die Türen von zwei der drei Baucontainern auf. Obwohl die Türen der Baucontainern mit schweren Baumaschinen blockiert waren, gelangten die Einbrecherinnen oder Einbrecher in die Räumlichkeiten und entwendeten zahlreiche Baumaschinen. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen fünstelligen Wert geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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