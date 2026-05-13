Polizei Mettmann

POL-ME: Falsche Bankmitarbeiterinnen betrügen Senior - 2605041

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Velbert (ots)

Am Dienstag, 12. Mai 2026, wurde in Velbert ein 79-jähriger Senior von zwei falschen Bankmitarbeiterinnen betrogen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 17:20 Uhr wurde der Velberter von einer Frau angerufen. Sie gab sich als Mitarbeiterin seiner Bank aus und täuschte vor, dass die Geldkarte des Seniors überprüft werden müsse. Während des Telefonats erschien eine junge Frau bei dem 79-Jährigen an der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe der Blumenstraße. Der Velberter übergab ihr seine Geldkarte und nannte der Frau den Pin.

Erst später fiel der Betrug auf und der Senior alarmierte richtigerweise die Polizei. Er beschreibt die Täterin folgendermaßen:

- zwischen 25 und 30 Jahre alt - circa 1,70 Meter groß - mit blonden, mittellangen Haaren - mit kräftiger Figur - sprach akzentfreies Deutsch - mit europäischem Erscheinungsbild - trug einen grünen Pullover und eine blaue Jeansjacke

Die Polizei fragt:

Wer hat gegen 17:20 Uhr an der Friedrich-Ebert-Straße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter 02051 946-6110 entgegen.

Die Kriminalpolizei ermittelt und möchte den Fall erneut zum Anlass nehmen, um vor der Masche zu warnen.

Die Polizei rät:

Seien Sie skeptisch, wenn Sie Anrufe oder Nachrichten von unbekannten Nummern bekommen, in denen Sie nach Bankdaten, Geld oder Schmuck gefragt werden. Legen Sie einfach auf und machen Sie keine Angaben zu Ihren persönlichen Daten oder Ihrem Vermögen! Geben Sie Fremden auf keinen Fall Ihre Bankdaten oder Geldkarten. Rufen Sie die echte Polizei in einem eigenständigen Telefonat von Ihrem Festnetztelefon unter 110 an!

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