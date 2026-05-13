Polizei Mettmann

POL-ME: 81-Jährige von falschem Handwerker bestohlen - 2605042

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Haan (ots)

Am Dienstag, 12. Mai 2026, stahl ein falscher Handwerker aus der Wohnung einer 81-Jährigen in Haan Schmuck. Die Polizei ermittelt und möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um vor den unterschiedlichen Betrugsmaschen zu warnen.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 14 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der 81-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus an der Flemingstraße. Ein Mann gab vor, dass er die Rohrleitungen überprüfen müsse und betrat die Wohnung. Der vermeintliche Handwerker lenkte die Seniorin ab und entwendete Gold- und Modeschmuck, bevor er in unbekannte Richtung das Mehrfamilienhaus verließ. Als der Haanerin der Diebstahl auffiel, alarmierte sie richtigerweise die Polizei.

Die Seniorin beschreibt den Täter folgendermaßen:

- ungefähr 1,75 Meter groß - mit schwarzen lockigen Haaren - mit südländischem Erscheinungsbild - sprach akztentfreies Deutsch - trug blaue Arbeitskleidung

Die Polizei fragt:

Wer hat zur Tatzeit etwas Verdächtiges an der Flemingstraße beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Haan jederzeit unter 02129 9328-6480 entgegen.

Die Kriminalpolizei ermittelt und möchte den Fall erneut zum Anlass nehmen, um vor der Masche zu warnen.

Die Polizei rät:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Handwerkerinnen und Handwerker sowie Mitarbeitende der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis. Doch Vorsicht: Auch der kann gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Verwandten, Freundinnen oder Freunden oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt.

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