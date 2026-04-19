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Feuerwehr Solingen

FW-SG: Neun Küken aus misslicher Lage gerettet

FW-SG: Neun Küken aus misslicher Lage gerettet
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Solingen (ots)

Ein tierischer Rettungseinsatz beschäftigte am heutigen Vormittag die Feuerwehr Solingen: Neun Küken hatten sich am Caspersbroicher Weg verirrt und drohten auf die angrenzenden Bahngleise zu laufen. Aufmerksame Anwohner bemerkten die hilflosen Tiere und verständigten umgehend die Feuerwehr. Diese rückte schnell an und konnte die Küken behutsam sichern. Nach der erfolgreichen Rettung wurden die Küken schließlich am nahegelegenen Stiehlsteich wieder ausgesetzt. Im Einsatz war das Löschfahrzeug der Wache II in Solingen Ohligs

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Solingen
Daniel Karschges
E-Mail: d.karschges@solingen.de
https://solingen.de/inhalt/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell

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