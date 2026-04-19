FW-SG: Neun Küken aus misslicher Lage gerettet
Solingen (ots)
Ein tierischer Rettungseinsatz beschäftigte am heutigen Vormittag die Feuerwehr Solingen: Neun Küken hatten sich am Caspersbroicher Weg verirrt und drohten auf die angrenzenden Bahngleise zu laufen. Aufmerksame Anwohner bemerkten die hilflosen Tiere und verständigten umgehend die Feuerwehr. Diese rückte schnell an und konnte die Küken behutsam sichern. Nach der erfolgreichen Rettung wurden die Küken schließlich am nahegelegenen Stiehlsteich wieder ausgesetzt. Im Einsatz war das Löschfahrzeug der Wache II in Solingen Ohligs
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