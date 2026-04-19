FW-SG: Neun Küken aus misslicher Lage gerettet

Solingen (ots) - Gegen 17:43 Uhr wurde die Feuerwehr Solingen zu einem Dachstuhlbrand in die Löhdorf alarmiert. Bereits bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage. Rauch und Flammenschein waren am Dachfirst zu sehen. Über zwei Drehleitern kam jeweils ein C-Rohr unter Atemschutz zum Einsatz. Durch die koordinierten Löschmaßnahmen konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Es befanden sich zu keinem Zeitpunkt ...

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