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Feuerwehr Solingen

FW-SG: Brand in einer Werkstatt in Solinger Gewerbepark

Solingen (ots)

Die Feuerwehr Solingen wurde gegen 19:18 Uhr zu einem Brand in einem Gewerbepark in die Straße Merscheider Busch alarmiert. Ein Passant hatte Rauchentwicklung hinter einem Fenster im ersten Obergeschoss gemeldet. Bei dem Brandobjekt handelte es sich um ein ca. 30x40m großes ehemaliges Büro- und Produktionsgebäude mit 3 Geschossen. Im Objekt sind verschiedene Unternehmen, Werkstätten Agenturen und Ateliers angesiedelt. Die betroffene Werkstatt verarbeitet Holzprodukte. Bei Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich das Schadenbild. Durch die Größe des Objekts und die unterschiedlichen Nutzungseinheiten war die Einsatzstelle zunächst unübersichtlich. Nachdem klar war, dass sich keine Personen mehr im betroffenen Bereich aufhielten, verschaffte sich die Feuerwehr Zugang zur betroffenen Werkstatt. Gleichzeitig wurde über eine Drehleiter von außen ein Fenster eingeschlagen, um eine Abluftöffnung zu schaffen. Das Feuer konnte schnell mit einem C-Rohr unter Kontrolle gebracht werden. Die anschließenden Entrauchungs- und Lüftungsmaßnahmen gestalteten sich durch die Größe des Objekts und die unterschiedlichen Nutzungen aufwendig. Es kamen zwei Überdrucklüfter zum Einsatz, einer davon über die Drehleiter. Sechs Trupps unter Atemschutz wurden zur Brandbekämpfung, Lüftung und Durchsuchung des betroffenen Gebäudeteils eingesetzt. Die Stadtwerke Solingen schalteten das Gebäude spannungsfrei, die Wasserversorgung musste ebenfalls abgestellt werden, da sich durch die hohen Temperaturen eine Wasserleitung ausgelötet hatte. Im Einsatz waren zunächst alle drei Wachen der Berufsfeuerwehr sowie die Löscheinheit 1 der Freiwilligen Feuerwehr Ohligs/Merscheid. Der Einsatz war gegen 22:00 Uhr beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Solingen
Michael Einhoff
Telefon: 0202 / 563-1111
E-Mail: M.Einhoff@solingen.de
https://solingen.de/inhalt/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell

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