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Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Geschwindigkeitskontrollen und Hinweis zu Blitzer-Apps

Bingen (ots)

Die Polizei Bingen führte am 28.04.2026 zwischen 10:30 und 13:30 Uhr Geschwindigkeitskontrollen auf der B9 bei Trechtingshausen (60 km/h erlaubt) sowie auf der L415 bei Sprendlingen (100 km/h erlaubt) durch.

Es kam zu mehreren Verstößen, wobei die höchste gemessene Geschwindigkeit bei 81 km/h (B9) bzw. 122 km/h (L415) lag. Entsprechende Bußgeldverfahren wurden gegen die Fahrzeugführer eingeleitet. Im Verlauf der anschließenden Verkehrskontrollen zeigten sich die betroffenen Verkehrsteilnehmer im persönlichen Gespräch einsichtig.

Es ist davon auszugehen, dass viele Verkehrsteilnehmer vermutlich durch sogenannte "Blitzer-Apps" bereits frühzeitig vor den Geschwindigkeitsmessstellen gewarnt wurden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass die Nutzung solcher Anwendungen während der Fahrt verboten ist und eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Verkehrsteilnehmende werden angehalten, sich jederzeit an die geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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