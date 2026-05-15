Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2605049

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Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Nacht auf Mittwoch, 13. Mai 2026, kam es zu einer Serie von Kellereinbrüchen in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Höfgessiepen in Velbert. Unbekannte Täterinnen oder Täter gelangten auf bisher ungeklärte Art und Weise in das Kellergeschoss des Hauses und brachen nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen neun Kellerabteile gewaltsam auf. Sie entwendeten diverse Gegenstände und flohen anschließend unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Wülfrath ---

In der Zeit von Dienstagnachmittag, 12. Mai 2026, bis Mittwochmorgen, 13. Mai 2026, kam es zu einem Einbruch in eine Werkstatt einer Metallbaufirma an der Robert-Bosch-Straße in Wülfrath. Unbekannte Täterinnen oder Täter schlugen die rückwärtige Glastür zur Werkstatthalle ein und gelangten so in die Arbeitsräume. Hier entwendeten sie diverse hochwertige Werkzeuge und flohen anschließend unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

In der Zeit von Dienstagnachmittag, 12. Mai 2026, bis Mittwochmorgen, 13. Mai 2026, stahlen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter aus den Geschäftsräumen eines Pflegedienstes an der Lintorfer Straße in Ratingen einen Möbeltresor aus dem Empfangsbereich. Wie die Einbrechenden in die Geschäftsräume gelangen konnten, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Am Donnerstag, 14. Mai 2026, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Gustav-Mahler-Straße in Ratingen-Lintorf. Gegen 10:55 Uhr bemerkte eine aufmerksame Nachbarin drei verdächtige Männer auf dem Nachbargrundstück. Als sie diese ansprach, flohen die Männer unerkannt. Folgerichtig alarmierte sie die Polizei, die schnell mit zahlreichen Einsatzkräften zur Fahndung im Umfeld vor Ort war. Auch ein Polizeihubschrauber wurde hierbei eingesetzt. Die Einbrecher konnten jedoch nicht mehr angetroffen werden. An dem Einfamilienhaus stellten die Polizistinnen und Polizisten Hebelmarken fest. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen waren die Täter jedoch nicht gewaltsam in das Haus gelangt. Die Einbrecher können lediglich als circa Mitte 20 Jahre alt und von dunkler Hautfarbe beschrieben werden. Sie trugen Basecaps, dunkle Oberteile und helle Hosen und hatten ein südländisches Erscheinungsbild.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Am Sonntag, 10. Mai 2026, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße "Am Alten Broich". In der Zeit von 11 Uhr bis 13:30 Uhr versuchten unbekannte Täterinnen oder Täter die rückwärtig gelegenen Rollladen gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. An den Rollladen entstand ein Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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